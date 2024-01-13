"Был замкнут и задумчив": В Екатеринбурге ищут таинственно пропавшего мужчину

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный 12 января пропал 27-летний Кирилл Лаврентьев. Молодой человек вышел из дома и не вернулся. Сейчас его ищут спасатели. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Ориентировка на пропавшего в Екатеринубрге Кирилла Лаврентьева. Изображение © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

"Внимание! Помогите найти человека! Пропал Кирилл Лаврентьев 1996 года рождения. Мужчина вышел из дома в Солнечном микрорайоне и не вернулся. Сейчас он может находиться в вашем районе или городе. Приметы: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза", — говорится в объявлении отряда о пропаже.

На Кирилле была чёрная куртка, серые спортивные штаны, тёмно-коричневые зимние ботинки и шапка тёмно-зелёного цвета.

Супруга исчезнувшего мужчины Кира рассказала в беседе с Ura.ru, что в последнее время он вёл себя необычно: был замкнут и задумчив. Женщины предполагает, что муж мог уйти из дома намеренно.