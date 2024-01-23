Сменил имя и мог уехать в Дагестан: В убийстве студентки в Воронеже подозревают треш-стримера
SHOT: Подозреваемый в убийстве студентки в Воронеже мог скрыться в Дагестане
Подозреваемый в убийстве студентки в Воронеже треш-стример Салман Азиев (Марк Попов). Обложка © t.me / SHOT
Подозреваемый в убийстве 17-летней Ангелины в Воронеже сменил имя и сейчас может находиться в Дагестане. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в жестокой расправе над девушкой правоохранители заподозрили 28-летнего треш-стримера Марка Попова. Сообщается, что в день убийства он позвонил друзьям и рассказал о содеянном, а также оповестил их о планах спрятать труп и уехать в Дагестан, откуда он родом. По предварительным данным, мужчина был под воздействием наркотиков.
После убийства стример весь в крови бегал босиком по городу, чем изрядно напугал жителей. Также прохожих испугала жуткая татуировка демона у него на груди. Найти подозреваемого пока не удалось. Уточняется, что ещё до убийства он зачем-то сменил имя. Теперь мужчину зовут Салман Азиев.
Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку, её изуродованное тело обнаружили в понедельник, 22 января, в четвёртом часу возле мусорных баков. На ногах и голове жертвы были пакеты, само тело было сложено пополам, связано верёвкой и лежало в большой хозяйственной сумке.