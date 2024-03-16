Пьяная женщина зарезала экс-мужа и кинула тело в Москву-реку, дело раскрыли лишь спустя восемь лет

В Москве следователи раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности, однако за него по естественным причинам уже никто не ответит. По данным SHOT, расправа произошла в 2016 году: в середине марта 44-летний Константин Ч. приехал к своей бывшей жене Надежде, и они, выпив алкоголь, сильно поссорились. В какой-то момент женщина схватила нож и несколько раз ударила им экс-супруга — в руки, лицо и лёгкое.

Константин и Надежда, расправившаяся с ним в 2016 году. Обложка © SHOT

Руки некогда возлюбленного Надежда обмотала скотчем, а ноги — чёрными пакетами. Тело она скинула в Москву-реку, и уже 17 марта в районе Крылатского его на глубине полутора метров нашёл дайвер-любитель. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Личность Константина установили лишь в 2019 году, и в тот же год Надежда погибла при пожаре в Подмосковье. То, что именно она виновна в смерти мужчины, следствие выяснило лишь в наши дни.