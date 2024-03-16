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16 марта, 08:32

Пьяная женщина зарезала экс-мужа и кинула тело в Москву-реку, дело раскрыли лишь спустя восемь лет

В Москве раскрыли убийство восьмилетней давности, но виновница успела умереть

В Москве следователи раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности, однако за него по естественным причинам уже никто не ответит. По данным SHOT, расправа произошла в 2016 году: в середине марта 44-летний Константин Ч. приехал к своей бывшей жене Надежде, и они, выпив алкоголь, сильно поссорились. В какой-то момент женщина схватила нож и несколько раз ударила им экс-супруга — в руки, лицо и лёгкое.

Константин и Надежда, расправившаяся с ним в 2016 году. Обложка © SHOT

Константин и Надежда, расправившаяся с ним в 2016 году. Обложка © SHOT

Руки некогда возлюбленного Надежда обмотала скотчем, а ноги — чёрными пакетами. Тело она скинула в Москву-реку, и уже 17 марта в районе Крылатского его на глубине полутора метров нашёл дайвер-любитель. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Личность Константина установили лишь в 2019 году, и в тот же год Надежда погибла при пожаре в Подмосковье. То, что именно она виновна в смерти мужчины, следствие выяснило лишь в наши дни.

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Ранее в Москве раскрыли убийство 14-летней давности. Так, в 2010 году женщина задушила свою арендодательницу с помощью бельевой верёвки, однако всё это время её вину не удавалось доказать. Виновницу отправили в СИЗО.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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