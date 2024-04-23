Москвич выстрелил прямо в лоб соседке через дверной глазок

28-летний мужчина был страшно зол, когда его 48-летняя соседка поднимала шум в своей квартире. За это он решил убить её, выстрелив из пневматического оружия в дверной глазок на двери её квартиры. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Мужчина предпринял попытку совершить самосуд вечером 22 апреля. Он попивал пиво вместе с другом на лестничной площадке дома на Домодедовской улице, как вдруг его слух уловил в воздухе колебания, которые провоцировала его голосящая соседка из квартиры на пятом этаже. Преисполненный яростью любитель тишины, достав дома пневматическое оружие, направился к квартире, где живёт шумная женщина. Он начал кричать, ругаться и угрожать ей, после чего прицелился в дверной глазок, закрытый губкой, и спустил курок.

В этот момент 48-летняя хозяйка квартиры уже отворачивалась от двери, но пуля всё-таки задела её лоб чуть выше правого глаза. Пострадавшая заметила у себя кровотечение. Она вызвала скорую помощь и полицию, сотрудники которой вскоре задержали дебошира.

Оказалось, что буйный мужчина женат и имеет троих маленьких детей. В доме, где они проживают, очень высокая слышимость, из-за которой его постоянно раздражали разговоры соседки с её мужем, который испытывает проблемы со слухом. В выходные она также громко включала музыку. Всё это накапливалось как снежный ком, пока в голове неадеквата не родился план по избавлению от надоевшей соседки.

Пострадавшая в свою очередь рассказала, что громко общается с мужем и слушает музыку лишь в разрешённое для этого время. Она является инвалидом третьей группы и работает посудомойщицей в школе. По её словам, сосед с четвёртого этажа ни разу не просил сделать громкость потише, а все его методы заключались лишь в крике, оскорблениях и стуке кулаком в дверь. Женщина указала на то, что она не в силах что-то сделать с высокой слышимостью в доме, из-за которой уже в течение года регулярно возникают конфликты.