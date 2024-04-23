Задержан третий участник покушения на убийство беглого украинского офицера в Москве

ФСБ задержала в Луганске ещё одного соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно данным российских силовиков, он в 2021 году познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, которая после февраля 2022 уехала в Варшаву. В июне 2023-го он следил за домом Прозорова, а в апреле 2024-го перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы средств поражения для предстоящего покушения. Всё это он делал по поручению Хрестиной.