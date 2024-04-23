Задержан третий участник покушения на убийство беглого украинского офицера в Москве
В ЛНР задержали третьего соучастника покушения на офицера СБУ Прозорова в Москве
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
ФСБ задержала в Луганске ещё одного соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года", — рассказали в ЦОС.
Согласно данным российских силовиков, он в 2021 году познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, которая после февраля 2022 уехала в Варшаву. В июне 2023-го он следил за домом Прозорова, а в апреле 2024-го перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы средств поражения для предстоящего покушения. Всё это он делал по поручению Хрестиной.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве был осуществлён подрыв Land Cruiser Prado. СВУ поместили под водительское сиденье. Выяснилось, что машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Сам пострадавший выжил и утверждает, что заказчиком покушения являются украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля был задержан первый подозреваемый — агент СБУ Владимир Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для бомбы при посредничестве жительницы Варшавы. Задействована в организации преступления была и жительница Варшавы. ФСБ публиковала фото женщины.