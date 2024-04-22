Появились новые сведения о прошлом украинского агента, взорвавшего авто офицера СБУ Москве

У агента киевского режима Владимира Головченко, которого обвиняют в покушении на убийство бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, была регистрация в Орске Оренбургской области, куда он приезжал вместе с супругой. Об этом журналистам сообщила местная жительница Светлана Арипова, оформившая обвиняемого на своей жилплощади на Беломорской улице.

Она узнала подрывника по снимкам и видеозаписям из зала суда. Как рассказала Арипова, подсудимый вместе со своей женой-украинкой приезжал к своему деду, когда у того ухудшилось самочувствие: у супруги Головченко было медицинское образование — она помогала пенсионеру.

"[Головченко] не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он [Головченко] с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет... Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, [но он] не жил с нами", — цитирует женщину РИА "Новости".