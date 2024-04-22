Появились новые сведения о прошлом украинского агента, взорвавшего авто офицера СБУ Москве
Обвиняемый в подрыве машины Прозорова агент Украины был зарегистрирован в Орске
Владимир Головченко, обвиняемый в подрыве машины Василия Прозорова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
У агента киевского режима Владимира Головченко, которого обвиняют в покушении на убийство бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, была регистрация в Орске Оренбургской области, куда он приезжал вместе с супругой. Об этом журналистам сообщила местная жительница Светлана Арипова, оформившая обвиняемого на своей жилплощади на Беломорской улице.
Она узнала подрывника по снимкам и видеозаписям из зала суда. Как рассказала Арипова, подсудимый вместе со своей женой-украинкой приезжал к своему деду, когда у того ухудшилось самочувствие: у супруги Головченко было медицинское образование — она помогала пенсионеру.
"[Головченко] не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он [Головченко] с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет... Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, [но он] не жил с нами", — цитирует женщину РИА "Новости".
По словам собеседницы агентства, Головченко приезжал в Орск в течение трёх лет, а примерно два года тому назад его приезды прекратились. Арипова попробовала выйти с ним на связь, чтобы выписать пропавшего мужчину, но по московскому номеру, который у неё был, тот не отвечал и сам никак на контакт не выходил.
Напомним, машина Прозорова взорвалась 12 апреля в столице. Выживший водитель утверждал, что попытка его убить — дело рук украинских спецслужб. Правоохранители происшествие квалифицировали как покушение на убийство. Через несколько суток был задержан агент СБУ Головченко, который и установил взрывное устройство под автомобиль. Помимо этого, сотрудники ФСБ поймали и курьера, ответственного за доставку деталей для СВУ в Москву. Также известно, что в схеме участвовала жительница столицы Польши — Варшавы, Федеральная служба безопасности публиковала её фотографию. 18 апреля суд поместил Головченко под арест, где тот будет содержаться до 12 июня. Кроме того, удалось выяснить, что обвиняемый арендовал дом в посёлке Иглино в Башкортостане, об этом сообщили его соседи.