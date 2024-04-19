Суд в Москве арестовал курьера, доставившего бомбу для подрыва машины экс-сотрудника СБУ

Следствие считает, что гражданин РФ и Молдавии Иван Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил его в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу внедорожника Прозорова. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Накануне, 18 апреля, по этому же делу арестовали и самого исполнителя Владимира Головченко.