Суд в Москве арестовал курьера, доставившего бомбу для подрыва машины экс-сотрудника СБУ
Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова
Курьера, доставившего компоненты бомбы для подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
Иван Паскарь в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ивана Паскаря", — сообщили в суде.
Следствие считает, что гражданин РФ и Молдавии Иван Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства и на автомобиле доставил его в Москву, где бомбу собрали и прикрепили к днищу внедорожника Прозорова. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Накануне, 18 апреля, по этому же делу арестовали и самого исполнителя Владимира Головченко.
Напомним, автомобиль Прозорова взорвался 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве. Выживший водитель заявлял, что за всем стоят украинские спецслужбы. Инцидент квалифицировали как покушение на убийство. Спустя четыре дня стало известно о задержании агента СБУ, который заминировал автомобиль. Кроме того, сотрудники ФСБ поймали и курьера, доставившего в Москву детали для бомбы. При этом задействована в организации преступления была и жительница Варшавы. ФСБ публиковала фото женщины.
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