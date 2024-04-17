ФСБ задержала курьера, доставившего бомбу для подрыва машины экс-офицера СБУ
ФСБ задержала злоумышленника, доставившего компоненты для взрывного устройства, с помощью которого в Москве был подорван автомобиль экс-офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Второй фигурант дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Молдовы 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства, с применением которого 12 апреля 2024 года в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка совершён подрыв автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника украинской спецслужбы", — отметили в ведомстве.
Отправительница посылки из Польши. Фото © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Компоненты взрывного устройства сотрудники СБУ закамуфлировали в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. При посредничестве жительницы Варшавы их с помощью частной транспортной компании доставили в Россию через Литву. Курьер в итоге привёз его в Москву на автомобиле.
"По указанию отправительницы посылки он передал её агенту СБУ, гражданину РФ 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", — уточнили в ФСБ.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве подорвали Land Cruiser Prado. Бомбу установили под водительским сиденьем. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Life.ru показывал момент взрыва. Сам пострадавший называет заказчиком покушения Киев. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. Позже стало известно о задержании сотрудниками ФСБ агента СБУ, который устроил взрыв.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России