ФСБ задержала курьера, доставившего бомбу для подрыва машины экс-офицера СБУ

ФСБ задержала злоумышленника, доставившего компоненты для взрывного устройства, с помощью которого в Москве был подорван автомобиль экс-офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Второй фигурант дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Молдовы 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства, с применением которого 12 апреля 2024 года в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка совершён подрыв автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника украинской спецслужбы", — отметили в ведомстве.

Отправительница посылки из Польши. Фото © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Компоненты взрывного устройства сотрудники СБУ закамуфлировали в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. При посредничестве жительницы Варшавы их с помощью частной транспортной компании доставили в Россию через Литву. Курьер в итоге привёз его в Москву на автомобиле.