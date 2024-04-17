В ФСБ показали фото отправительницы компонентов СВУ для подрыва машины Прозорова
Отправительница посылки из Польши. Фото © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Сотрудники ФСБ показали фото девушки, которая отправила из Варшавы в Москву компоненты для СВУ, использованного для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.
Отправительница посылки из Польши. Фото © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
На видео, которое ранее распространила ФСБ, помимо допроса задержанного курьера, можно увидеть бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер для еды. Судя по комментариям девушки за кадром, она будет туда "рыбку засаливать".
Допрос задержанного. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве был осуществлён подрыв Land Cruiser Prado. СВУ поместили под водительское сиденье. Выяснилось, что машина принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Сам пострадавший выжил и утверждает, что заказчиком покушения являются украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство.
А 16 апреля появилась информация о задержании агента СБУ, который заминировал автомобиль. Сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для бомбы при посредничестве жительницы Варшавы.