В ФСБ показали фото отправительницы компонентов СВУ для подрыва машины Прозорова

Сотрудники ФСБ показали фото девушки, которая отправила из Варшавы в Москву компоненты для СВУ, использованного для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

На видео, которое ранее распространила ФСБ, помимо допроса задержанного курьера, можно увидеть бумажный пакет с косметическими товарами и пустой контейнер для еды. Судя по комментариям девушки за кадром, она будет туда "рыбку засаливать".