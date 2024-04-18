Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента — 40-летнего Владимира Головченко, который 12 апреля подорвал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова. Видео © Life.ru
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Головченко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 июня", — огласила приговор судья Лариса Семёнова.
Напомним, 12 апреля на парковке в Москве произошёл взрыв, там подорвали Land Cruiser Prado. Life.ru публиковал видео с места ЧП. Оказалось, что авто принадлежит экс-сотруднику СБУ Василию Прозорову. Выживший водитель заявлял, что за всем стоят украинские спецслужбы. Инцидент квалифицировали как покушение на убийство.
Спустя четыре дня стало известно о задержании агента СБУ, который заминировал автомобиль. Кроме того, сотрудники ФСБ поймали и курьера, доставившего в Москву детали для бомбы. При этом задействована в организации преступления была и жительница Варшавы. ФСБ публиковала фото женщины.
Life.ru