Замоскворецкий суд Москвы арестовал украинского агента — 40-летнего Владимира Головченко, который 12 апреля подорвал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова. Видео © Life.ru

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Головченко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 июня", — огласила приговор судья Лариса Семёнова.