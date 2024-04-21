Стало известно, где проживал подорвавший машину экс-сотрудника СБУ Прозорова
Обвиняемый в подрыве машины Прозорова агент снимал с матерью дом под Уфой
Украинский агент Владимир Головченко. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Украинский агент Владимир Головченко, который подорвал в Москве машину бывшего подполковника Службы безопасности Незалежной (СБУ) Василия Прозорова, снимал дом в посёлке Иглино под Уфой. Об этом рассказали соседи Головченко.
Женщина по имени Раиса рассказала, что этот дом долгое время сдавался в аренду. Украинского агента она узнала по фото и видео из суда, подтвердив, что именно он и снимал здесь жильё.
"Здесь дом сдавался, сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын [Головченко]", — приводит РИА "Новости" слова соседки.
По словам соседки, мать с сыном были тихими и не особо общительными. Женщина дополнила, что они покинули дом три-четыре года назад. Другая соседка — Валентина — призналась, что на днях Головченко разыскивала женщина, которая представилась сотрудником военкомата. Между тем местные жители отметили, что хозяин уже продал дом, а новые владельцы пока не появлялись.
Напомним, автомобиль Прозорова взорвался 12 апреля в Москве. Выживший водитель заявлял, что за всем стоят спецслужбы Украины. Инцидент квалифицировали как покушение на убийство. Спустя несколько дней был задержан агент СБУ Головченко, который заминировал машину. Кроме того, сотрудники ФСБ поймали и курьера, доставившего в столицу детали для бомбы. При этом задействована в организации преступления была и жительница Варшавы, ФСБ публиковала её фото. 18 апреля суд арестовал обвиняемого — он будет находиться под стражей до 12 июня.