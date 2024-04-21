Стало известно, где проживал подорвавший машину экс-сотрудника СБУ Прозорова

Украинский агент Владимир Головченко, который подорвал в Москве машину бывшего подполковника Службы безопасности Незалежной (СБУ) Василия Прозорова, снимал дом в посёлке Иглино под Уфой. Об этом рассказали соседи Головченко.

Женщина по имени Раиса рассказала, что этот дом долгое время сдавался в аренду. Украинского агента она узнала по фото и видео из суда, подтвердив, что именно он и снимал здесь жильё.

"Здесь дом сдавался, сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын [Головченко]", — приводит РИА "Новости" слова соседки.