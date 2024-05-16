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16 мая, 19:52

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве знакомого в центре Москвы. Им оказался 47-летний уроженец Архангельской области, сообщил столичный СК.

"В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все обстоятельства произошедшего", — гласит заявление.

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Дело находится на контроле в прокуратуре. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в надзорном органе.

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Напомним, что бездыханное тело мужчины было найдено на улице Николоямской 16 мая. Смерть наступила в результате ножевого ранения шеи.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Пушкарев
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