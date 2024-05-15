В Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную и ещё нескольких прохожих
SRF: Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в швейцарском Цофингене
В швейцарском Цофингене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего ранил нескольких человек. По данным SRF, неадеквата уже задержали, причём при себе у него не было документов.
Помимо силовиков, на место было вызвано несколько машин скорой помощи и вертолёт. Пока информации о мотивах нападавшего нет.
"По словам репортёра, мужчина подошёл к его беременной жене, а затем напал на неё с металлическим предметом и ударил её по голове. После этого он бежал дальше и нападал на людей без разбора", — отмечает издание.
В больницу, предварительно, было доставлено до 10 человек. При этом отмечается, что пострадавших могло быть больше, так как некоторые оказали себе помощь сами.
Ранее Life.ru писал о происшествии в Сиднее, где неизвестный напал на священника и нескольких прихожан с ножом. Злоумышленником оказался 16-летний подросток.
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