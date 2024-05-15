В Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную и ещё нескольких прохожих

В швейцарском Цофингене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего ранил нескольких человек. По данным SRF, неадеквата уже задержали, причём при себе у него не было документов.

Помимо силовиков, на место было вызвано несколько машин скорой помощи и вертолёт. Пока информации о мотивах нападавшего нет.

"По словам репортёра, мужчина подошёл к его беременной жене, а затем напал на неё с металлическим предметом и ударил её по голове. После этого он бежал дальше и нападал на людей без разбора", — отмечает издание.