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15 мая, 18:43

В Швейцарии неизвестный с ножом напал на беременную и ещё нескольких прохожих

SRF: Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в швейцарском Цофингене

В швейцарском Цофингене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего ранил нескольких человек. По данным SRF, неадеквата уже задержали, причём при себе у него не было документов.

Помимо силовиков, на место было вызвано несколько машин скорой помощи и вертолёт. Пока информации о мотивах нападавшего нет.

"По словам репортёра, мужчина подошёл к его беременной жене, а затем напал на неё с металлическим предметом и ударил её по голове. После этого он бежал дальше и нападал на людей без разбора", — отмечает издание.

В больницу, предварительно, было доставлено до 10 человек. При этом отмечается, что пострадавших могло быть больше, так как некоторые оказали себе помощь сами.

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Ранее Life.ru писал о происшествии в Сиднее, где неизвестный напал на священника и нескольких прихожан с ножом. Злоумышленником оказался 16-летний подросток.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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