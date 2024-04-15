В Сиднее спустя два дня после атаки на ТЦ неизвестный устроил резню в храме

В австралийском Сиднее снова произошла массовая поножовщина. Как сообщает телеканал 7NEWS, неизвестный напал на священника и нескольких прихожан в храме прямо во время проповеди.

Кадры нападения злоумышленника в храме в пригороде Сиднея. Видео © X / monte346363

"Епископ Мари Эммануэль читал проповедь в церкви Доброго пастыря в Уэйкли на западе Сиднея в понедельник вечером, когда нападавший подошёл к алтарю и нанёс ему несколько ножевых ранений", — говорится в сообщении телеканала.