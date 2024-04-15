В Сиднее спустя два дня после атаки на ТЦ неизвестный устроил резню в храме
7NEWS: Неизвестный с ножом напал на епископа и прихожан храма в пригороде Сиднея
В австралийском Сиднее снова произошла массовая поножовщина. Как сообщает телеканал 7NEWS, неизвестный напал на священника и нескольких прихожан в храме прямо во время проповеди.
Кадры нападения злоумышленника в храме в пригороде Сиднея. Видео © X / monte346363
"Епископ Мари Эммануэль читал проповедь в церкви Доброго пастыря в Уэйкли на западе Сиднея в понедельник вечером, когда нападавший подошёл к алтарю и нанёс ему несколько ножевых ранений", — говорится в сообщении телеканала.
По предварительной информации, в результате нападения ранения получили минимум четыре человека. Злоумышленник уже задержан, его мотивы сейчас выясняются.
Напомним, в минувшую субботу, 13 апреля, в пригороде Сиднея неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction. В результате шесть человек погибло, ещё семеро, включая девятимесячную девочку, были госпитализированы.
Кадр из видео X / monte346363