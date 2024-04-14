Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 16:16

Гражданка Грузии стала жертвой нападения на торговый центр в Австралии

Гражданка Грузии погибла при нападении мужчины с ножом на ТЦ в пригороде Сиднея

Стихийный мемориал жертвам нападения у торгового центра Westfield Bondi Junction в Австралии. Обложка © ТАСС / Анна Аркаева

Стихийный мемориал жертвам нападения у торгового центра Westfield Bondi Junction в Австралии. Обложка © ТАСС / Анна Аркаева

Гражданка Грузии погибла при нападении мужчины с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в пригороде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД закавказской республики.

В Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

"Грузинской стороне известно о смерти гражданки Грузии и Австралии в результате нападения в торговом центре в Сиднее", — говорится в сообщении МИД Грузии.

По данным грузинских СМИ, погибшая — 50-летняя Пикрия Дарчия. Ведомство выражает соболезнования семье погибшей и обеспокоенность в связи с инцидентом.

Гражданка Грузии, погибшая при нападении мужчины с ножом на торговый центр в Австралии. Фото © ambebi.ge

Гражданка Грузии, погибшая при нападении мужчины с ножом на торговый центр в Австралии. Фото © ambebi.ge

"Шаг назад!": Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее
"Шаг назад!": Россиянин дал отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее

Напомним, накануне в пригороде Сиднея неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в субботу днём. В результате шесть человек погибли, еще семеро, включая девятимесячную девочку, были госпитализированы.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Австралия
  • Грузия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров