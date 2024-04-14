Гражданка Грузии стала жертвой нападения на торговый центр в Австралии

Гражданка Грузии погибла при нападении мужчины с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в пригороде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД закавказской республики.

В Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari

"Грузинской стороне известно о смерти гражданки Грузии и Австралии в результате нападения в торговом центре в Сиднее", — говорится в сообщении МИД Грузии.

По данным грузинских СМИ, погибшая — 50-летняя Пикрия Дарчия. Ведомство выражает соболезнования семье погибшей и обеспокоенность в связи с инцидентом.