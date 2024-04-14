Гражданка Грузии стала жертвой нападения на торговый центр в Австралии
Гражданка Грузии погибла при нападении мужчины с ножом на ТЦ в пригороде Сиднея
Стихийный мемориал жертвам нападения у торгового центра Westfield Bondi Junction в Австралии. Обложка © ТАСС / Анна Аркаева
Гражданка Грузии погибла при нападении мужчины с ножом на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в пригороде. Об этом сообщили в пресс-службе МИД закавказской республики.
В Австралии неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Видео © X / Teyakkuz / shivanshu tiwari
"Грузинской стороне известно о смерти гражданки Грузии и Австралии в результате нападения в торговом центре в Сиднее", — говорится в сообщении МИД Грузии.
По данным грузинских СМИ, погибшая — 50-летняя Пикрия Дарчия. Ведомство выражает соболезнования семье погибшей и обеспокоенность в связи с инцидентом.
Гражданка Грузии, погибшая при нападении мужчины с ножом на торговый центр в Австралии. Фото © ambebi.ge
Напомним, накануне в пригороде Сиднея неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в субботу днём. В результате шесть человек погибли, еще семеро, включая девятимесячную девочку, были госпитализированы.