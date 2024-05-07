Американец хотел застрелить пастора в прямом эфире, но оружие дало осечку

Вооружённый пистолетом мужчина совершил попытку покушения на пастора католической церкви в Северном Брэддоке, штат Пенсильвания. Священнослужитель уцелел лишь благодаря осечке пистолета. Проповедь транслировалась в прямом эфире.

Трагедия едва не произошла 5 мая. На кадрах видно, как мужчина направляет огнестрельное оружие в сторону пастора и нажимает на спусковой крючок, но пистолет не срабатывает. Священник пытается скрыться, однако злоумышленник следует за ним. В ситуацию вмешался один из прихожан, который напал на преступника сзади.

Американец хотел застрелить пастора в Пенсильвании. Видео © X / Collin Rugg

"Я благодарю Бога, потому что только Бог остановил и заклинил этот пистолет", — прокомментировал ситуацию пастор в беседе с журналистами.