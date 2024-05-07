Американец хотел застрелить пастора в прямом эфире, но оружие дало осечку
Вооружённый пистолетом мужчина совершил попытку покушения на пастора католической церкви в Северном Брэддоке, штат Пенсильвания. Священнослужитель уцелел лишь благодаря осечке пистолета. Проповедь транслировалась в прямом эфире.
Трагедия едва не произошла 5 мая. На кадрах видно, как мужчина направляет огнестрельное оружие в сторону пастора и нажимает на спусковой крючок, но пистолет не срабатывает. Священник пытается скрыться, однако злоумышленник следует за ним. В ситуацию вмешался один из прихожан, который напал на преступника сзади.
Американец хотел застрелить пастора в Пенсильвании. Видео © X / Collin Rugg
"Я благодарю Бога, потому что только Бог остановил и заклинил этот пистолет", — прокомментировал ситуацию пастор в беседе с журналистами.
Прибывшая на место инцидента полиция выяснила, что нападавшим оказался 26-летний Бернард Полайт. После задержания он пояснил, что якобы слышал в голове голос Бога, требовавший совершить убийство. При обыске в квартире злоумышленника был обнаружен его застреленный родственник. Проводится расследование.
Ранее Life.ru рассказывал о схожем происшествии в Сиднее, где неизвестный напал на священника и нескольких прихожан с ножом. Злоумышленником оказался 16-летний подросток.
X / Collin Rugg