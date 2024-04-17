Нападение с ножом на священника в Сиднее совершил 16-летний подросток

Нападение на епископа Ассирийской православной церкви Мар Мари Эмманюэля в Сиднее совершил 16-летний подросток, сообщил со ссылкой на заявление полиции Нового Южного Уэльса телеканал ABC News. Юноша уже имел проблемы с законом.

По данным силовиков, преступник получил ранение в результате ножевой атаки на священника и уже перенёс операцию. Сейчас он находится в больнице под круглосуточной охраной. Ему готовятся предъявить обвинения по нескольким эпизодам.