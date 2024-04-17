Нападение с ножом на священника в Сиднее совершил 16-летний подросток
Нападение на епископа Ассирийской православной церкви Мар Мари Эмманюэля в Сиднее совершил 16-летний подросток, сообщил со ссылкой на заявление полиции Нового Южного Уэльса телеканал ABC News. Юноша уже имел проблемы с законом.
По данным силовиков, преступник получил ранение в результате ножевой атаки на священника и уже перенёс операцию. Сейчас он находится в больнице под круглосуточной охраной. Ему готовятся предъявить обвинения по нескольким эпизодам.
Напомним, что атака на епископа произошла 15 апреля во время богослужения. Юноша несколько раз ударил Мар Мари Эмманюэля ножом, после чего был скручен прихожанами. Инцидент расценили как теракт, мотивированный религиозным экстремизмом. К счастью, священник выжил.
Это не первое нападение с ножом в Австралии за последнюю неделю. 13 апреля мужчина атаковал посетителей сиднейского ТЦ, зарезав шестерых. Убийцу ликвидировали на месте преступления.
ТАСС / EPA / BIANCA DE MARCHI