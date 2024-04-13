Пять человек погибли в результате нападения в торговом центре в Австралии

Как минимум пять человек погибли в результате вооружённого нападения в торговом центре в Сиднее. Об этом сообщил представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Есть пять жертв, они погибли в результате действий нападавшего", — сказал он.

Ещё несколько человек пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Нападавший был один и уже ликвидирован. Его мотивы неизвестны. Как сообщили в Посольстве РФ в Австралии, данных о наших соотечественниках, пострадавших при атаке, не поступало.