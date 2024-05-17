Солистка группы Una зверски убита в Петербурге, полиции сдался её бойфренд Парень убил солистку группы Una в Петербурге, а потом вызвал скорую и полицию 17 мая, 08:30 Анастасия Котова. Обложка © VK / Группа Una

В Санкт-Петербурге солистку группы Una Анастасию Котову нашли мёртвой в квартире на Тверской улице. В преступлении подозревают 31-летнего мужчину, с которым певица состояла в отношениях. Об этом пишет "Mash на Мойке".

В день трагедии пара весело проводила время дома, пока не произошёл конфликт. Подвыпивший мужчина набросился на 37-летнюю Котову и избил её, после чего позвонил в полицию и признался в преступлении. К моменту приезда правоохранителей певица уже была мертва. Её возлюбленного задержали. Дело заведено по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека.

Подозреваемый уже был судим, трижды он попадал в поле зрения полиции из-за совершённых краж. Котова состоит в группе Una с 2005 года. Свои песни участники коллектива характеризуют как overground и post-davidbowie. Музыканты хорошо известны в Петербурге и часто дают концерты.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 25-летний мужчина набросился с ножом на собственную супругу в здании загса, когда пара пришла подавать заявление на развод. Спасти 21-летнюю девушку не удалось. Убийцу уже задержали.

Авторы Татьяна Миссуми