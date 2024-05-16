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Регион
16 мая, 12:27

Житель Иркутской области убил жену в загсе при оформлении развода

В Иркутской области 25-летний мужчина набросился с ножом на собственную супругу в здании загса, когда пара пришла подавать заявление на развод. Спасти 21-летнюю девушку не удалось. Убийцу уже задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В какой-то момент молодой человек достал нож и нанёс множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", сказано в публикации ведомства.

25-летний Дмитрий и 21-летняя Дарья. Фото © SHOT

25-летний Дмитрий и 21-летняя Дарья. Фото © SHOT

Преступника задержали сотрудники ЧОП, которые позже передали его полиции. По информации SHOT, кровавая развязка в истории Дмитрия и Дарьи наступила всего через месяц после их женитьбы. У девушки осталась 11-месячная дочь.

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Ранее трагедия, в не меньшей степени приводящая в оторопь, произошла в Москве. Как рассказывал Life.ru, мужчина с ножом пришёл в один из столичных торговых центров, отыскал в примерочной кабинке свою бывшую супругу и, прикрывшись ширмой, насмерть изрезал девушку. Своё злодеяние он совершил на почве ревности. Всё произошло под объективом камеры наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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