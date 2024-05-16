Житель Иркутской области убил жену в загсе при оформлении развода

В Иркутской области 25-летний мужчина набросился с ножом на собственную супругу в здании загса, когда пара пришла подавать заявление на развод. Спасти 21-летнюю девушку не удалось. Убийцу уже задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В какой-то момент молодой человек достал нож и нанёс множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи", — сказано в публикации ведомства.

25-летний Дмитрий и 21-летняя Дарья. Фото © SHOT

Преступника задержали сотрудники ЧОП, которые позже передали его полиции. По информации SHOT, кровавая развязка в истории Дмитрия и Дарьи наступила всего через месяц после их женитьбы. У девушки осталась 11-месячная дочь.