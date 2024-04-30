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30 апреля, 08:44

Камера сняла, как "московский Отелло" хладнокровно кромсал ножом бывшую жену в примерочной ТЦ

Мужчина пытался зарезать бывшую жену в примерочной ТЦ на востоке Москвы

В Москве задержан мужчина 1987 года рождения, который подозревается в покушении на убийство бывшей жены в примерочной ТЦ. Ужасающие кадры хладнокровного нападения опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчина напал на бывшую супругу в ТЦ Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК

"29 апреля 2024 года мужчина, находясь в ТЦ на Святоозёрской улице в городе Москве, на почве ревности нанёс множественные ножевые ранения в область шеи и головы своей бывшей супруге. После совершённого преступления мужчина скрылся с места происшествия. Потерпевшая 1994 года рождения доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь", раскрыло ведомство предварительную версию.

На кадрах видно, что мужчина прямиком направился в примерочную к бывшей и сразу начал её кромсать ножом. Первой жуткую картину увидела сотрудница магазина, заглянув за ширму. После этого злоумышленник также спокойно вышел из здания. Уголовное дело в отношении злодея расследуется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — "Приготовление к преступлению" и "Покушение на убийство" соответственно. Следователи и криминалисты осмотрели место нападения, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе дактилоскопические и судебно-медицинские. Преступнику в скором времени намерены избрать меру пресечения.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё более дикой истории из Башкирии: мужчина в приступе ревности принялся избивать девушку посреди улицы, нанося ей удары ногами, наступая на живот и совершенно игнорируя её мольбы прекратить. В конце концов он уволок её в подъезд за волосы, а жертва беспомощно кричала. Когда на место прибыли экстренные службы, самое страшное уже произошло — девушка была мертва, а её убийца лежал рядом с ней в обнимку.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Юрий Лысенко
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