Силовики задержали блогера-самбиста, терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону

Против блогера, который является уроженцем Украины, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до семи лет колонии. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ. Шеховцев подозревается в связях с наркошопами, для которых он выбивал деньги из должников.