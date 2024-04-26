Силовики задержали блогера-самбиста, терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону
Задержанный блогер-самбист Богдан Шеховцев. Обложка © Telegram / SHOT
Силовики задержали блогера-самбиста Богдана Шеховцева, терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает SHOT.
Против блогера, который является уроженцем Украины, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", ему грозит до семи лет колонии. Также решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 228 УК РФ. Шеховцев подозревается в связях с наркошопами, для которых он выбивал деньги из должников.
Ранее Life.ru сообщал, что Шеховцев уже больше месяца избивает прохожих и публикует видео с издевательствами в соцсетях. На данный момент известно о более чем 50 пострадавших. Кроме того, блогер публиковал ролики с наркотиками и пьяными прогулками по Ростову-на-Дону.