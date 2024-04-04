"Вы убиваете его!": В Волгограде арестовали банду озверевших подростков после двух нападений за вечер

В Волгограде вечером 1 апреля группа из семи подростков избила 37-летнего мужчину в автобусе. Шестеро из них задержаны и были отправлены в СИЗО, седьмой скрылся, его объявили в розыск. Трое из задержанных также подозреваются в нападении на прохожего на улице Штеменко и хищении его паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

"Краснооктябрьский районный суд Волгограда избрал меру пресечения пятерым несовершеннолетним, подозреваемым в избиении 37-летнего мужчины в автобусе 1 апреля 2024 года. Трое из них также подозреваются в нападении 1 апреля 2024 года на 33-летнего мужчину во дворе одного из домов в Краснооктябрьском районе Волгограда и похищении его паспорта", — уточнили в инстанции.

Нападение на мужчину, попросившего молодых людей вести себя потише, произошло вечером 1 апреля в автобусе маршрута №25 у остановки "Проспект Металлургов". Разъярённые подростки сбили свою жертву с ног и стали бить его руками и ногами, остальные пассажиры попытались окриками остановить рассвирепевших парней, но те всё проигнорировали и вытащили мужчину из салона на улицу, где продолжили избивать, а напоследок один из нападавших плюнул на лежащего без чувств пострадавшего.

Группа подростков избила мужчину в автобусе. Видео © v1.ru

Увы, на этом беспредел компании не закончился — по пути с остановки парни выбрали себе в жертву ещё одного прохожего. Видевшие случившееся из окон жители района предположили, что мужчина попался им во дворе по пути домой. Трое парней, внешне похожих на участников избиения в автобусе, также сбили человека на землю, нанесли ему несколько ударов, отняли деньги и паспорт. На окрики жильцов близлежаших домов они заявили, что тот, мол, начал первый и, видимо для того, чтобы поиздеваться, извинились перед потерпевшим. После этого они подняли его на ноги, обматерили и ушли восвояси. Почерк действительно похож — удары руками и ногами по лежащему на земле человеку и плевки. Вскоре к месту прибыла бригада скорой, но пострадавший отказался от медицинской помощи.

Избиение мужчины во дворе. Видео © v1.ru

Сегодня суд избрал меру пресечения пятерым из нападавших, их заключили под стражу до 2 июня 2024 года. Шестой, и единственный совершеннолетний участник группы, 19-летний Даниил Горюнов был помещён под стражу 3 апреля на тот же срок.