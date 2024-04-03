В Польше футбольные фанаты избили экс главного тренера киевского "Динамо"
Meczyki: Фанаты польского ФК "Заглембе" избили белорусского тренера Хацкевича
Александр Хацкевич. Обложка © football-fun-live.com
Болельщики польского ФК "Заглембе" напали на главного тренера команды белоруса Александра Хацкевича. По данным Meczyki, футбольные фанаты ворвались на тренировочную базу, когда там шли занятия. Злоумышленники ударили Хацкевича по лицу и избили ногами.
"Заглембе" выглядит ужасно в текущем сезоне лиги "Фортуна-1". Команда находится на последнем месте в таблице. В предыдущем туре [клуб] потерпел поражение от "ГКС Катовице" (0:4)", — отмечает издание.
Александру Хацкевичу 50 лет, он стал тренером команды в январе и, как пишет Meczyki, скоро покинет "Заглембе". Под его руководством ФК потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью в шести матчах. До этого Хацкевич возглавлял кипрскую "Кармиотиссу", волгоградский "Ротор", киевское "Динамо", сборную Белоруссии, "Витебск" и минское "Динамо".
Ранее Life.ru писал о массовой драке с участием футболистов и болельщиков после матча между стамбульским "Фенербахче" и трабзонским "Трабзонспором". Недовольные итогами игры фанаты вышли на поле и атаковали спортсменов. Происходящее попало на видео.