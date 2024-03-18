В Турции произошёл эпичный махач между футболистами и болельщиками

Массовая драка с участием футболистов и болельщиков произошла после окончания матча между стамбульским "Фенербахче" и трабзонским "Трабзонспор" в рамках чемпионата Турции. Недовольные итогами игры фанаты вышли на поле и атаковали спортсменов, но те дали отпор.

Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей из Стамбула. После финального свистка футболисты принялись праздновать победу, однако радость оказалась недолгой. Спустя считаные секунды к ним выбежали разъярённые болельщики, которые решили заступиться за любимый клуб и поколотить игроков "Фенербахче". Спасаться от толпы победителям пришлось в раздевалке.

Фанаты "Трабзонспора" устроили массовую драку с игроками "Фенербахче" в Турции. Видео © X / The Azeri Times