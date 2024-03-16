Хоккеисты "Динамо" и "Трактора" устроили массовую драку на матче Кубка Гагарина
Арбитры разнимают дерущихся игроков во время матча. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
В Москве во время первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 произошла массовая драка между игроками столичного "Динамо" и челябинского "Трактора". Это случилось, когда бело-голубые попробовали затолкать шайбу в ворота Закари Фукале.
Массовая потасовка началась после финальной сирены. Правда, всё быстро закончилось и спортсмены даже пожали друг другу руки.
Результат игры — 4:2 в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский. В составе бело-голубых отметились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл. Счёт в серии составил 1-0. Следующая игра ожидается в Москве 18 марта.
Ранее во время встречи клубов "Чикаго Блэкхокс" и "Анахайм Дакс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ произошла массовая драка хоккеистов. Кадры происшествия, попавшего в трансляцию, активно распространяются по социальным сетям.