Игроки "Чикаго Блэкхокс" и "Анахайм Дакс" устроили "ледовое побоище" в матче НХЛ

Во время встречи клубов "Чикаго Блэкхокс" и "Анахайм Дакс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ произошла массовая драка хоккеистов. Кадры происшествия, попавшего в трансляцию, активно распространяются в социальных сетях.

Массовая драка между "Чикаго Блэкхокс" и "Анахайм Дакс" в матче НХЛ. Видео © X / @HockeyDaily365

Заварушка началась, когда шла десятая минута третьего периода. Сперва у ворот "Чикаго" столкнулись защитник "Блэкхокс" Джаред Тинорди и нападающий "Дакс" Мэйсон Мактавиш, однако позже в конфликт втянулись и остальные хоккеисты. В итоге в потасовке приняли участие абсолютно все спортсмены, находившиеся на поле, даже оба вратаря — Петр Мразек и Джон Гибсон.

Не остался в стороне и 20-летний российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков, дебютировавший в НХЛ в этом сезоне. Когда драка завершилась, Мразек, Тинорди, Риз Джонсон и Маккензи Энтуисл со стороны "Чикаго", а также Гибсон, Радко Гудас, Минтюков и Мактавиш из состава "Анахайма" были оштрафованы на 65 минут. Гибсона удалили до конца матча за то, что он пересёк красную линию. Встреча закончилась победой "Чикаго" при счёте 7:2.