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24 февраля, 01:51

Форвард "Аризоны" опубликовал видео с белым порошком и может остаться без НХЛ

"Аризона" выставила словака Ружичку на драфт отказов после видео с белым порошком

Адам Ружичка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adamruzicka21

Адам Ружичка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adamruzicka21

Клуб Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотис" выставила на драфт отказов словацкого нападающего Адама Ружичку после публикации ролика с белым порошком. Команда намерена расторгнуть контракт с игроком.

Видео с веществом, похожим на кокаин, игрок опубликовал в пятницу. На кадрах видно, что рядом с порошком лежит банковская карта. На заднем фоне можно заметить выпитую бутылку алкогольного напитка. Пост с роликом провисел на странице Ружички недолго — через несколько минут спортсмен удалил запись, которая к тому моменту уже разлетелась по Сети.

Игрок НХЛ Адам Ружичка показал видео с белым порошком. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adamruzicka21

Словак сыграл за "Аризону" всего три матча, не отметившись результативными действиями. До этого Ружичка представлял "Калгари Флэймз", но клуб тоже выставил его на драфт отказов.

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А тем временем нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил серию с набранными очками до десяти игр. Он стал первым спортсменом с 2014 года, который достиг такого результата в возрасте 38 лет.

Илья Пушкарев
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