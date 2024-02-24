Форвард "Аризоны" опубликовал видео с белым порошком и может остаться без НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотис" выставила на драфт отказов словацкого нападающего Адама Ружичку после публикации ролика с белым порошком. Команда намерена расторгнуть контракт с игроком.

Видео с веществом, похожим на кокаин, игрок опубликовал в пятницу. На кадрах видно, что рядом с порошком лежит банковская карта. На заднем фоне можно заметить выпитую бутылку алкогольного напитка. Пост с роликом провисел на странице Ружички недолго — через несколько минут спортсмен удалил запись, которая к тому моменту уже разлетелась по Сети.

Игрок НХЛ Адам Ружичка показал видео с белым порошком. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / adamruzicka21

Словак сыграл за "Аризону" всего три матча, не отметившись результативными действиями. До этого Ружичка представлял "Калгари Флэймз", но клуб тоже выставил его на драфт отказов.