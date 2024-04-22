В Москве арестовали всех шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста
Арестованные Исахан Бахтияр оглы Аббасов и Шохрат Низами оглы Аббасов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве арестовали ещё двоих фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Таким образом, Замоскворецкий суд отправил всех шестерых обвиняемых в СИЗО минимум на два месяца. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Арестованные Исахан Бахтияр оглы Аббасов и Шохрат Низами оглы Аббасов. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Аббасова Исахана Бахтияра оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года", — говорится в сообщении суда.
Исахан — родной брат основного фигуранта дела Шахина Аббасова. По версии следствия, он помог брату найти иномарку, на которой тот пытался скрыться.
Кроме того, был арестован шестой фигурант — Шохрат Низами оглы Аббасов — родной брат Шахина. Как выяснили следователи, он избивал мотоциклиста уже после того, как убийца нанёс ему смертельные ножевые удары.
Напомним, что 17 апреля в столице 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе, мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали через два дня в Ростовской области. Сегодня ранее уже арестовали Шахина Аббасова, который непосредственно нанёс смертельное ножевое ранение, а также его друга Нахида Гусейнова, дядю Бахтияра Аббасова и отца Низами Аббасова.