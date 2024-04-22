В Москве арестовали всех шестерых фигурантов дела об убийстве мотоциклиста

В Москве арестовали ещё двоих фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Таким образом, Замоскворецкий суд отправил всех шестерых обвиняемых в СИЗО минимум на два месяца. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Арестованные Исахан Бахтияр оглы Аббасов и Шохрат Низами оглы Аббасов. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Аббасова Исахана Бахтияра оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года", — говорится в сообщении суда.

Исахан — родной брат основного фигуранта дела Шахина Аббасова. По версии следствия, он помог брату найти иномарку, на которой тот пытался скрыться.