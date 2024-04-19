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19 апреля, 11:12

Успел проехать около 900 км: Задержан убийца байкера из Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве байкера в Москве

В Ростовской области задержан Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Фото © SHOT

В Ростовской области задержан Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Фото © SHOT

В Ростовской области задержан Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. По данным источника SHOT, преступник успел проехать около 900 километров.

Столичное ГСУ СК РФ уточняет, что в ближайшее время он будет доставлен для допроса. Аббасову и его брату, который был рядом в момент нападения, грозит 20 лет колонии.

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Напомним, трагедия произошла 17 апреля в Люблине на юго-востоке Москвы. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов отреагировал агрессивно: в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных травм байкер скончался.

Убийца успел скрыться, в чём ему помог брат. Ранее были задержаны также отец и друг семьи нападавшего, их допросил СК. Машину, на которой передвигался преступник, также нашли, внутри были пистолет и нож.

Александра Вишнякова
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