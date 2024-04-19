Успел проехать около 900 км: Задержан убийца байкера из Москвы

В Ростовской области задержан Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. По данным источника SHOT, преступник успел проехать около 900 километров.

Столичное ГСУ СК РФ уточняет, что в ближайшее время он будет доставлен для допроса. Аббасову и его брату, который был рядом в момент нападения, грозит 20 лет колонии.