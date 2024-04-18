Пистолет и нож обнаружили в найденном BMW, на которой скрылся убийца байкера

В Москве нашли машину, на которой убийца 24-летнего мотоциклиста и его брат сбежали с места преступления. Как сообщила столичная прокуратура, авто было брошено на улице Новороссийской.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа непрерывно координирует работу правоохранительных органов по расследованию всех обстоятельств убийства мужчины на улице Краснодарской, а также установлению местонахождения и задержанию подозреваемого. Брошенный автомобиль БМВ был обнаружен на улице Новороссийской", — говорится в публикации.

В брошенном BMW убийцы нашли пистолет Макарова. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В салоне автомобиля найден пистолет Макарова и орудие убийства — нож с рисунком волка на рукоятке. Также внутри валялись пачки с презервативами и сигаретами. Преступник бросил машину в двух километрах от места преступления.

Нож, которым был убит 24-летний Кирилл. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Как ранее писал Life.ru, машину привезли из Закавказья в 2022 году. Сейчас на ней "висят" 60 нарушений почти на 80 тысяч рублей, в основном за превышение скоростного режима, ещё пять тысяч рублей штрафа начислили за неправильную парковку.