Пистолет и нож обнаружили в найденном BMW, на которой скрылся убийца байкера
Брошенный BMW убийцы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве нашли машину, на которой убийца 24-летнего мотоциклиста и его брат сбежали с места преступления. Как сообщила столичная прокуратура, авто было брошено на улице Новороссийской.
"Прокуратура Юго-Восточного административного округа непрерывно координирует работу правоохранительных органов по расследованию всех обстоятельств убийства мужчины на улице Краснодарской, а также установлению местонахождения и задержанию подозреваемого. Брошенный автомобиль БМВ был обнаружен на улице Новороссийской", — говорится в публикации.
В брошенном BMW убийцы нашли пистолет Макарова. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В салоне автомобиля найден пистолет Макарова и орудие убийства — нож с рисунком волка на рукоятке. Также внутри валялись пачки с презервативами и сигаретами. Преступник бросил машину в двух километрах от места преступления.
Нож, которым был убит 24-летний Кирилл. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Как ранее писал Life.ru, машину привезли из Закавказья в 2022 году. Сейчас на ней "висят" 60 нарушений почти на 80 тысяч рублей, в основном за превышение скоростного режима, ещё пять тысяч рублей штрафа начислили за неправильную парковку.
Напомним, жуткая история развернулась в районе Люблино накануне. Молодого мотоциклиста убили ударом ножа прямо около дома, где жила его невеста, после того, как парень сделал замечание хозяину припаркованной на тротуаре Toytota Camry. Момент нападения попал на камеру, на кадрах видно, как несколько человек пытаются угомонить схватившегося за нож иностранца.
Раненого парня госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Преступник же скрылся при помощи брата, их обоих ищет полиция. Мотобратство Москвы подключилось к их поискам. Известно, что в день убийства владелец "камри" нарвался ещё на один конфликт.