Мотобратство Москвы подключилось к поискам подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Также они несут цветы к месту трагедии.

"Мы друг за друга всегда стоим горой, поэтому приехал почтить его память, помочь с поиском преступника. Мы организовали несколько отрядов по поиску — люди на мотоциклах по Москве катаются, пытаются найти виновного", — рассказал Life.ru байкер Денис.

Мотобратство Москвы подключилось к поискам убийцы байкера в Люблине. Видео © Life.ru

Напомним, трагедия произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого байкера зарезали прямо возле дома его невесты из-за конфликта на парковке. Парень сделал замечание водителю "тойоты-камри", который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож и ударил им байкера. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.