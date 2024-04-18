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18 апреля, 12:37

Мотобратство Москвы подключилось к поискам убийцы байкера

Мотобратство Москвы подключилось к поискам подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в Люблине. Также они несут цветы к месту трагедии.

"Мы друг за друга всегда стоим горой, поэтому приехал почтить его память, помочь с поиском преступника. Мы организовали несколько отрядов по поиску — люди на мотоциклах по Москве катаются, пытаются найти виновного", — рассказал Life.ru байкер Денис.

Мотобратство Москвы подключилось к поискам убийцы байкера в Люблине. Видео © Life.ru

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Напомним, трагедия произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого байкера зарезали прямо возле дома его невесты из-за конфликта на парковке. Парень сделал замечание водителю "тойоты-камри", который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож и ударил им байкера. Пострадавшего госпитализировали, врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось.

Момент нападения на москвича попал на видео. На кадрах видно, как группа людей пытается остановить 21-летнего мерзавца, который в момент перепалки схватился за холодное оружие и пырнул оппонента. Негодяю удалось скрыться, в этом ему помог его брат. Полиция разыскивает обоих. Машину, на которой передвигался преступник, уже нашли.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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