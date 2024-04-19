В квартире Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, следователи при обыске нашли целую гору денег. А если точнее — 44 млн рублей и $300 тысяч (28,2 млн рублей) наличными.

"Следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК.

Теперь следствие будет устанавливать принадлежность кругленькой суммы и законность её получения.

44 млн рублей и $300 тысяч наличными нашли в квартире убийцы байкера в Москве. Фото © Telegram/Столичный СК