44 млн рублей и $300 тысяч наличными нашли в квартире убийцы байкера в Москве
44 млн рублей и $300 тысяч наличными нашли в квартире убийцы байкера в Москве. Фото © Telegram/Столичный СК
В квартире Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, следователи при обыске нашли целую гору денег. А если точнее — 44 млн рублей и $300 тысяч (28,2 млн рублей) наличными.
"Следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США", — говорится в сообщении столичного ГСУ СК.
Теперь следствие будет устанавливать принадлежность кругленькой суммы и законность её получения.
44 млн рублей и $300 тысяч наличными нашли в квартире убийцы байкера в Москве. Фото © Telegram/Столичный СК
44 млн рублей и $300 тысяч наличными нашли в квартире убийцы байкера в Москве. Фото © Telegram/Столичный СК
Напомним, трагедия произошла 17 апреля в Люблине на юго-востоке Москвы. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки, который припарковался на тротуаре возле дома его невесты в Люблине. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов отреагировал агрессивно: в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека в живот, момент попал на камеры домофона. От полученных травм байкер скончался.
Убийца успел скрыться, в чём ему помог брат. Полиция объявила в розыск обоих. К поискам преступников присоединилось столичное мотобратство. Уже задержаны отец и друг семьи нападавшего, сейчас их допрашивает СК. Машину, на которой передвигался преступник, также нашли, внутри были пистолет и нож.