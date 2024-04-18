"Средневековая дикость": Байкеры всей Москвы собираются на месте убийства мотоциклиста

Участники мотобратства съезжаются на место трагической гибели 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва, которого зарезали накануне, сообщает Mash . Ещё несколько групп байкеров продолжают поиски убийцы Шахина Аббасова в столице по ориентировкам.

"Мотоциклисты требуют справедливого и беспристрастного расследования факта убийства нашего мотобрата! Это средневековая дикость, бесчеловечность — убивать, резать, резать человека за замечание о неправильной парковке! Мы будем следить за ходом расследования и окажем любое содействие", — сказал руководитель объединения "Мотомосква" Андрей Иванов.