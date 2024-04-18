"Средневековая дикость": Байкеры всей Москвы собираются на месте убийства мотоциклиста
Мотобратство Москвы требует справедливого расследования убийства байкера
Участники мотобратства съезжаются на место трагической гибели 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва, которого зарезали накануне, сообщает Mash. Ещё несколько групп байкеров продолжают поиски убийцы Шахина Аббасова в столице по ориентировкам.
Участники мотобратства собираются на месте гибели 24-летнего Кирилла Ковалёва. Видео © Telegram / Mash
"Мотоциклисты требуют справедливого и беспристрастного расследования факта убийства нашего мотобрата! Это средневековая дикость, бесчеловечность — убивать, резать, резать человека за замечание о неправильной парковке! Мы будем следить за ходом расследования и окажем любое содействие", — сказал руководитель объединения "Мотомосква" Андрей Иванов.
Напомним, 24-летний Кирилл накануне сделал замечание водителю иномарки, который припарковался на тротуаре возле дома его невесты в Люблине. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов комментарий в свой адрес не оценил, разгорелся конфликт. В ходе потасовки нарушитель схватил нож и ударил им молодого человека в живот, момент попал на камеры домофона. От полученных травм байкер скончался. Подозреваемый успел скрыться, в чём ему помог брат. Полиция объявила в розыск обоих. К поискам присоединилось столичное мотобратство. Задержаны отец и друг семьи нападавшего, сейчас их допрашивает СК.
Telegram / Mash