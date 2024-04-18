Убитый из-за парковки мотоциклист принимал участие в съёмках сериала "След"

24-летний Кирилл, которого накануне зарезали в столичном районе Люблино, был задействован в так называемом "киноспецназе" и принимал участие в батальных сценах в различных кинопостановках. Об этом пишет сайт MK.ru.

Молодой человек с активной жизненной позицией увлекался съёмками в конце 10-х – начале 20-х годов. Помимо того, в то время парень занимался страйкболом и познакомился с силовиками, задействованными в батальных сценах в различных постановках: они приезжают со своим снаряжением и выступают в роли массовки. И Кирилл снялся в одной из сцен в популярном сериале "След".