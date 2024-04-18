Убитый из-за парковки мотоциклист принимал участие в съёмках сериала "След"
Убитый байкер вместе со своей возлюбленной. Фото © Telegram / SHOT
24-летний Кирилл, которого накануне зарезали в столичном районе Люблино, был задействован в так называемом "киноспецназе" и принимал участие в батальных сценах в различных кинопостановках. Об этом пишет сайт MK.ru.
Молодой человек с активной жизненной позицией увлекался съёмками в конце 10-х – начале 20-х годов. Помимо того, в то время парень занимался страйкболом и познакомился с силовиками, задействованными в батальных сценах в различных постановках: они приезжают со своим снаряжением и выступают в роли массовки. И Кирилл снялся в одной из сцен в популярном сериале "След".
В последнее время Ковалёв отодвинул это хобби на второй план, сделав выбор в пользу карьеры. Он устроился сисадмином в компанию своего знакомого и был доволен как рабочим процессом, так и зарплатой.
Напомним, накануне на молодого человека возле дома его невесты напал иностранный гражданин без регистрации, которому Кирилл сделал замечание из-за парковки — его "камри" была припаркована на тротуаре прямо у подъезда. Водитель пришёл в ярость из-за замечания и пырнул москвича ножом, момент попал на камеры видеонаблюдения. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице. Сейчас полиция ищет напавшего. Уже удалось обнаружить брошенную BMW, на которой убийца скрылся вместе со своим братом, внутри был нож и пистолет. Видимо, они хотели схитрить и оставили элитное авто, пересев на ржавую "семёрку". Но позже оставили и её. По делу об убийстве задержаны отец и друг подозреваемого.