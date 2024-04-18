По делу об убийстве мотоциклиста в Москве задержаны отец и друг подозреваемого
По делу об убийстве мотоциклиста из-за конфликта на парковке в столичном Люблине задержаны отец и друг подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
"В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п.п. "и, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что сейчас оперативники обыскивают жильё подозреваемого и проверяют людей из его окружения. Фотографии преступника и других участников потасовки загрузили в систему распознавания лиц. Проверяется законность нахождения убийцы и его родственников в Москве, а также законность получения ими российского гражданства.
Напомним, накануне в столичном Люблине молодого мотоциклиста убили ударом ножа прямо около дома его невесты. Всё произошло из-за конфликта, который развернулся после того, как байкер сделал замечание владельцу припаркованной на тротуаре Toyota Camry. Момент нападения попал на камеру, на кадрах видно, как несколько человек пытаются угомонить агрессивного иностранца. Раненого молодого человека госпитализировали, но спасти его не удалось. Преступник скрылся при помощи брата, сейчас их ищут, к поискам подключилось мотобратство Москвы. Уже найдено брошенное авто, на которой убийца скрылся вместе с братом. В салоне обнаружили нож, пистолет и пачку презервативов.
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