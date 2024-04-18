По делу об убийстве мотоциклиста в Москве задержаны отец и друг подозреваемого

По делу об убийстве мотоциклиста из-за конфликта на парковке в столичном Люблине задержаны отец и друг подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п.п. "и, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что сейчас оперативники обыскивают жильё подозреваемого и проверяют людей из его окружения. Фотографии преступника и других участников потасовки загрузили в систему распознавания лиц. Проверяется законность нахождения убийцы и его родственников в Москве, а также законность получения ими российского гражданства.