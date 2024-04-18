Убийца мотоциклиста в бегах после элитного BMW пытался скрыться на ржавой "семёрке"

В Москве на улице Верхние Поля нашли ещё один автомобиль, на котором убийца молодого мотоциклиста скрывался после совершённого преступления. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, квалифицировавшей действия соучастников по статье "Убийство, совершённое из хулиганских побуждений".

Обнаружена вторая машина, на которой убийца молодого байкера скрывался после совершённого преступления в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Действия соучастников квалифицированы по ч.2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершённое из хулиганских побуждений. На ул. Верхние Поля обнаружено ещё одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в Прокуратуре Москвы", — сказано в публикации.