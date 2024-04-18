Убийца мотоциклиста в бегах после элитного BMW пытался скрыться на ржавой "семёрке"
Найдено ещё одно авто, на котором скрывался убийца мотоциклиста из Люблина
Обнаружена вторая машина, на которой убийца молодого байкера скрывался после совершённого преступления в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В Москве на улице Верхние Поля нашли ещё один автомобиль, на котором убийца молодого мотоциклиста скрывался после совершённого преступления. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, квалифицировавшей действия соучастников по статье "Убийство, совершённое из хулиганских побуждений".
Обнаружена вторая машина, на которой убийца молодого байкера скрывался после совершённого преступления в Москве. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Действия соучастников квалифицированы по ч.2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершённое из хулиганских побуждений. На ул. Верхние Поля обнаружено ещё одно транспортное средство, на котором скрывался подозреваемый. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль в Прокуратуре Москвы", — сказано в публикации.
Напомним, всё произошло 17 апреля в столичном Люблине. Молодой человек был убит ударом ножа возле дома своей невесты. Причиной нападения стал конфликт с владельцем "тойоты-камри", которому парень указал на недопустимость парковки на тротуаре. Камеры записали момент смертельного удара, на видео можно увидеть, как несколько человек пытаются остановить выхватившего нож убийцу. Им, кстати, оказался иностранец без регистрации.
Пострадавшего доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь, но в итоге не смогли помочь. Нападавший же вместе с братом бросился в бега, обоих разыскивают полицейские. К поискам присоединилось столичное мотобратство. Есть информация, что у подозреваемого в тот же день случился другой конфликт из-за неправильной парковки. Полицейские уже обнаружили первое брошенное авто, на котором убийца скрылся вместе с братом. В салоне нашли нож, пистолет и пачку презервативов. Также по делу об убийстве задержаны отец и друг подозреваемого.