СК допрашивает отца и друга подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве
Подозреваемый в убийстве москвича. Фото © SHOT
Следователи проводят допрос отца и друга Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве мотоциклиста в столичном районе Люблино во время конфликта из-за парковочного места. Об этом сообщает столичный СК. Оба общаются с правоохранителями через переводчиков.
СК допрашивает отца и друга подозреваемого в убийстве мужчины в Москве, а также досматривает автомобиль преступника. Видео © Telegram / Столичный СК
Также в СК сообщили, что криминалисты осмотрели автомобили, на которых злоумышленники скрывались с места преступления. В одной из машин найден и изъят пневматический пистолет.
Напомним, 24-летний мужчина сделал замечание водителю иномарки, который припарковался на тротуаре возле жилого дома в Москве. В ответ в ходе конфликта нарушитель схватил нож и ударил им парня в живот. Момент попал на камеры видеонаблюдения. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемый успел скрыться, в чём ему помог брат. Полиция объявила в розыск обоих. Нападавший — 21-летний Шахин Аббасов. Задержаны его отец и друг семьи. Уже удалось обнаружить брошенную BMW, на которой скрывался убийца, внутри был нож и пистолет. Видимо, он с братом хотел схитрить и оставил элитное авто, пересев на ржавую "семёрку".