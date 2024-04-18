СК допрашивает отца и друга подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве

Следователи проводят допрос отца и друга Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве мотоциклиста в столичном районе Люблино во время конфликта из-за парковочного места. Об этом сообщает столичный СК. Оба общаются с правоохранителями через переводчиков.