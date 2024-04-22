Суд арестовал дядю обвиняемого в убийстве байкера в Москве

Суд арестовал до 18 июня ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — это дядя главного обвиняемого Шахина Аббасова Бахтияр Аббасов.

"Так получилось": Убийца байкера в Люблине признал вину и попросил суд не наказывать его родных

"Так получилось": Убийца байкера в Люблине признал вину и попросил суд не наказывать его родных

Всего же в деле шесть фигурантов, им уже предъявлены обвинения. Сегодня уже были арестованы Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве московского байкера, а также его друг Нахид Гусейнов.