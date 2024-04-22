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22 апреля, 14:17

Суд арестовал дядю обвиняемого в убийстве байкера в Москве

Суд арестовал до 18 июня ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — это дядя главного обвиняемого Шахина Аббасова Бахтияр Аббасов.

Суд арестовал дядю обвиняемого в убийстве байкера в Москве. Видео © Life.ru

Напомним, что 17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученного ранения мотоциклист скончался в больнице. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали спустя два дня в Ростовской области.

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Всего же в деле шесть фигурантов, им уже предъявлены обвинения. Сегодня уже были арестованы Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве московского байкера, а также его друг Нахид Гусейнов.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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