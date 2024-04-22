"Так получилось": Убийца байкера в Люблине признал вину и попросил суд не наказывать его родных
Обвиняемый в убийстве байкера в Люблине заявил в суде, что "так получилось"
21-летний Шахин Аббасов, убивший байкера Кирилла Ковалёва в московском районе Люблино, во время судебного заседания выразил сожаление о содеянном и заявил, что не хотел, чтобы всё так произошло. Он пообещал более не скрываться.
Суд над Шахином Аббасовым, убившим байкера. Видео © Life.ru
"Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе. Я не желал этого, но так получилось", — сказал 21-летний фигурант.
В качестве меры пресечения преступник попросил избрать для него домашний арест, вместо СИЗО.
Напомним, что 17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. Момент убийства попал на камеру домофона. От полученного ранения мотоциклист скончался в больнице. Следователи провели допрос Аббасова и двух его братьев. СК также попросил суд заключить под арест отца и дядю убийцы.
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