"Так получилось": Убийца байкера в Люблине признал вину и попросил суд не наказывать его родных

21-летний Шахин Аббасов, убивший байкера Кирилла Ковалёва в московском районе Люблино, во время судебного заседания выразил сожаление о содеянном и заявил, что не хотел, чтобы всё так произошло. Он пообещал более не скрываться.

Суд над Шахином Аббасовым, убившим байкера. Видео © Life.ru

"Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе. Я не желал этого, но так получилось", — сказал 21-летний фигурант.