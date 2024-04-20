Следователи начали допрашивать убийцу байкера из Москвы и его двух братьев
Шахин Аббасов. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Следователи начали допрос 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый и двое его братьев доставлены в подразделение СК, в настоящее время начался их допрос", — сказал собеседник агентства.
Также известно, что СК попросил суд арестовать отца и дядю Аббасова. Как сообщили в Замоскворецком суде столицы, они проходят соучастниками по делу, возбуждённому по статье об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву.