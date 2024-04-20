Следователи начали допрашивать убийцу байкера из Москвы и его двух братьев

Следователи начали допрос 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый и двое его братьев доставлены в подразделение СК, в настоящее время начался их допрос", — сказал собеседник агентства.