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19 апреля, 19:31

Подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки доставили в Москву

Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Фото © SHOT

Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Фото © SHOT

Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, и двух его братьев доставили в Москву.

"Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников", — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Пистолет и нож обнаружили в найденном BMW, на которой скрылся убийца байкера
Пистолет и нож обнаружили в найденном BMW, на которой скрылся убийца байкера

Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя время Аббасова задержали в Ростовской области. Также задержаны его отец, друг и двое подельников.

Оксана Попова
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