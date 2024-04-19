Подозреваемого в убийстве байкера из-за парковки доставили в Москву
Шахин Аббасов, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. Фото © SHOT
Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, и двух его братьев доставили в Москву.
"Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников", — пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя время Аббасова задержали в Ростовской области. Также задержаны его отец, друг и двое подельников.