СК показал фото задержанных подельников убийцы байкера в Москве
Следственный комитет показал фотографии подельников Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. После совершения преступления мужчина скрылся, покинув столичный регион. Задержали его лишь в Ростовской области. Вместе с ним в столичный СК для проведения следственных действий доставляют двоих мужчин, которые, по всей видимости, укрывали убийцу.
Вместе с Шахином Аббасовым задержаны его братья Шохрат (слева) и Иса Аббасовы. Они помогали ему скрыться. Фото © Столичный СК
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов отреагировал агрессивно: в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных травм байкер скончался. Убийца успел скрыться, в чём ему помог брат. Ранее были задержаны также отец и друг семьи нападавшего, их допросил СК. Машину, на которой передвигался преступник, также нашли, внутри были пистолет и нож.
Столичный СК