СК показал фото задержанных подельников убийцы байкера в Москве

Следственный комитет показал фотографии подельников Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине. После совершения преступления мужчина скрылся, покинув столичный регион. Задержали его лишь в Ростовской области. Вместе с ним в столичный СК для проведения следственных действий доставляют двоих мужчин, которые, по всей видимости, укрывали убийцу.