"Жалеем за этот поступок": Родные и знакомые убийцы байкера из Москвы принесли извинения

Родственники и знакомые Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, выразили соболезнования родителям погибшего. Сегодня они пришли к стихийному мемориалу, который появился около подъезда, где произошла трагедия, чтобы возложить цветы, сообщает SHOT .

Знакомые Аббасова заявили, что пребывают в шоке от произошедшего. По словам одного из собеседников телеграм-канала, никто до сих пор не может поверить, что Шахин совершил убийство, так как все знали его исключительно с положительной стороны. Знакомая семьи также добавила, что хотела бы увидеться с матерью погибшего Кирилла, чтобы лично ей принести извинения.