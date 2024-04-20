"Жалеем за этот поступок": Родные и знакомые убийцы байкера из Москвы принесли извинения
SHOT: Родные и знакомые убийцы байкера из Москвы принесли извинения
Родственники и знакомые Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине, выразили соболезнования родителям погибшего. Сегодня они пришли к стихийному мемориалу, который появился около подъезда, где произошла трагедия, чтобы возложить цветы, сообщает SHOT.
Родственники и знакомые Аббасова собрались у стихийного мемориала около подъезда убитого москвича. Видео © Telegram / SHOT
Знакомые Аббасова заявили, что пребывают в шоке от произошедшего. По словам одного из собеседников телеграм-канала, никто до сих пор не может поверить, что Шахин совершил убийство, так как все знали его исключительно с положительной стороны. Знакомая семьи также добавила, что хотела бы увидеться с матерью погибшего Кирилла, чтобы лично ей принести извинения.
"Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла", — сказал родственник Аббасова в разговоре с журналистами.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву. Также есть и другие фигуранты дела.
Кадр из видео Telegram / SHOT