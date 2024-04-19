МВД показало кадры допроса убийцы 24-летнего байкера в Москве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала фрагмент допроса Шахина Аббасова, задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего байкера в Москве. Его ответы на вопросы полицейских в видео заглушены. Также на представленных кадрах показано авто подозреваемого — тонированная "Лада Гранта". До этого он с подельниками сменил минимум две машины: БМВ и "семёрку", их нашли в Москве.
Фрагмент допроса Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве байкера в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк
Как пояснила Волк, данные кадры сняли полицейские в Ростовской области, где пытался скрыться подозреваемый. Также по этому делу задержаны его братья Шохрат и Иса Аббасовы — сейчас устанавливается их возможная причастность к преступлению. Вскоре всех троих доставят в Москву.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов отреагировал агрессивно: в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных травм байкер скончался. Убийца успел скрыться, в чём ему помог брат. Ранее были задержаны также отец и друг семьи нападавшего, их допросил СК. Машину, на которой передвигался преступник, также нашли, внутри были пистолет и нож.
Кадр из видео Telegram / Ирина Волк