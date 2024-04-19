МВД показало кадры допроса убийцы 24-летнего байкера в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала фрагмент допроса Шахина Аббасова, задержанного по подозрению в убийстве 24-летнего байкера в Москве. Его ответы на вопросы полицейских в видео заглушены. Также на представленных кадрах показано авто подозреваемого — тонированная "Лада Гранта". До этого он с подельниками сменил минимум две машины: БМВ и "семёрку", их нашли в Москве.