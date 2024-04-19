Богатый и дерзкий: Чем занимался в Москве нелегал Аббасов, зарезавший байкера за замечание Лучшие сыщики угрозыска ищут 21-летнего Шахина Аббасова, который зарезал в Люблине москвича-байкера. Так мигрант отреагировал на замечание о парковке своей машины на тротуаре. У Аббасовых нашли оружие, крупную сумму наличных. 19 апреля, 08:33 Стихийный мемориал на Краснодарской улице. Обложка © ТАСС / Ирина Вельматова

Как убили Кирилла Ковалёва

24-летний Кирилл Ковалёв заехал в гости к невесте в столичный район Люблино. Байк поставил на свободное место по всем правилам, но получилось так, что он перекрыл выезд белой машине "Тойота-Камри", которая постоянно парковалась около подъезда, мешая проходу людей. Молодой водитель иномарки не реагировал на замечания соседей, вёл себя дерзко. Это и был 21-летний Шахин Аббасов.

Кирилл Ковалёв, по словам близких, всегда стоял за правду. На фото с невестой, которой планировал сделать предложение в этом году. Фото © Telegram / SHOT

На обратном пути мотоциклиста уже поджидал Аббасов. Между молодыми людьми возникла перепалка. Особенно Аббасов возмутился, когда Кирилл сделал ему замечание по поводу неправильной парковки. Вскоре жильцы дома услышали, как водитель "камри" в пылу конфликта называл себя вором в законе и грозил "устроить проблемы".

— Подозреваемый нанёс множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался, — сообщило подразделение Следственного комитета России по Москве.

В открытом доступе есть несколько записей трагедии. Одна с камеры в домофоне, другие сняли соседи.

Фото © Telegram / SHOT

Видно, что на помощь Шахину Аббасову выскочили его старший брат Шохрат Аббасов с другом. Они оттащили в сторону ещё одного участника конфликта — мужчину с первого этажа, который ранее возмущался из-за "камри", а потом пытался защитить Кирилла.

Нанеся роковой удар ножом, Шахин Аббасов схватился за голову. Подмога тоже запаниковала. Они заметались.

— Скорую! Пожалуйста! Зачем?! — кричала в окно невеста умирающего парня.

Видео © Telegram / SHOT

Аббасовы бросились в припаркованный рядом чёрный BMW 3-й серии и скрылись. Кирилл Ковалёв скончался в реанимации через несколько часов. Судя по видео, шансов у него не было.

Как Шахин Аббасов бежал

В Москве ввели план "Перехват": начали искать чёрный BMW, были оповещены аэропорты и вокзалы, данные Аббасова были загружены в городскую систему распознавания лиц.

Вскоре иномарку нашли брошенной на Новороссийской улице в километре от инцидента. В салоне пачка сигарет, презервативы, пистолет Макарова и, видимо, тот самый нож. На его рукоятке волк — символ турецкой националистической группировки "Серые волки" ("Бозкурт").







В четверг днём появилась информация о том, что на улице Верхние Поля найдена вторая брошенная Аббасовыми машина — серая "семёрка" "Жигули". А вечером задержали отца братьев Низами Аббасова, а также некоего друга семьи. Примечательно, что их допрос пришлось вести с переводчиком.

Изначально уголовное дело возбудили по части 1 ст. 105 "Убийство", но потом переквалифицировали на более тяжкую вторую часть — "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений" (до 20 лет тюрьмы).

Поиски Шахина Аббасова продолжаются. Он объявлен в федеральный розыск. В спецоперации участвуют лучшие сыщики угрозыска. Есть версия, что он уже не в России.

Видео, как Шахин и Шохрат Аббасовы пересаживаются в "семёрку". Видео © Прокуратура Москвы

Чем занимались Аббасовы в России

По предварительным данным, Шахин Аббасов жил в России нелегально, без регистрации. Его семья не так давно взяла в ипотеку квартиру в Люблине. Отец со старшим братом занимались торговлей обувью. По данным телеграм-канала SHOT, в квартире при обысках следователи обнаружили 44 млн рублей и 300 тысяч долларов. Итого по курсу — около 72 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела проверят, законно ли получили члены семьи Аббасовых российское гражданство. Есть подозрения, что использовалась схема фиктивного брака.

На Шохруте Аббасове есть ИП, зарегистрированное как обувной магазин на Wildberries. Обороты бизнеса — около 15 млн рублей в год. Среди товаров выделяются очень похожие на Adidas кроссовки Odlos. К слову, в салоне BMW обнаружили ещё массу штрихкодов, необходимых для продажи товаров на интернет-площадке.

Пригнанный из Закавказья немецкий седан был оформлен на Шохрута Аббасова в августе 2023 года. С тех пор машину оштрафовали 60 раз в сумме на 80 тысяч рублей, почти всегда за превышение скорости, иногда за нарушение правил парковки.

Шахин Аббасов на фоне семейных авто "Камри" и BMW. Фото © Telegram / SHOT

Белый "камри", на котором ездил Шахин Аббасов, собрал с начала 2023 года 100 штрафов на сумму 180 тысяч рублей. Тоже превышение скорости и неправильная парковка. Формально автомобиль принадлежит земляку Аббасовых и их соседу в Люблине 34-летнему Талеху Мамедову. Возможно, он и есть тот самый задержанный друг семьи. Этот человек некогда был ипэшником в Мурманской области в сферах продажи одежды и фермерства. По данным Life.ru, он также ранее занимался ввозом и сертифицированием через Челябинск фур компании MAN. Он вообще кажется специалистом по автомобилям. На специализированных площадках продавал Honda Accord и Porsche Cayenne, постоянно выкладывал престижные машины в соцсети, ездил на шестом BMW, "лексусе" и "крайслере".

По постам Талеха Мамедова можно сделать выводы, что он винит в бедах своего народа Советский Союз.

Талех Мамедов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / talekh478

Почему нелегалы так себя ведут в чужой стране? 0 Потому что не признают законов России Потому что у них полно денег и им кажется, что они всё могут купить Пусть этим вопросом занимаются силовики

Авторы Пётр Егоров