Держалась руками за запёкшуюся кровь: Бабушка убитого 24-летнего москвича застыла на месте гибели внука

Бабушка и дедушка 24-летнего Кирилла, которого убили в московском Люблине из-за спора о парковке, почтили память внука. Сегодня они пришли к стихийному мемориалу, появившемуся около подъезда, где произошла ужасная трагедия, сообщает SHOT .

Как видно на снятых телеграм-каналом кадрах, убитая горем женщина несколько минут держалась руками за запёкшуюся на асфальте кровь внука. Рядом с ней стоял её супруг, в глазах которого тоже были слёзы. В разговоре с журналистами бабушка Кирилла рассказала, что её внук мечтал о семье и детях.