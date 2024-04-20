Держалась руками за запёкшуюся кровь: Бабушка убитого 24-летнего москвича застыла на месте гибели внука
SHOT: Бабушка и дедушка убитого 24-летнего байкера посетили место гибели внука
Бабушка и дедушка 24-летнего Кирилла, которого убили в московском Люблине из-за спора о парковке, почтили память внука. Сегодня они пришли к стихийному мемориалу, появившемуся около подъезда, где произошла ужасная трагедия, сообщает SHOT.
Бабушка и дедушка убитого 24-летнего Кирилла пришли к стихийному мемориалу в память о внуке. Видео © Telegram / SHOT
Как видно на снятых телеграм-каналом кадрах, убитая горем женщина несколько минут держалась руками за запёкшуюся на асфальте кровь внука. Рядом с ней стоял её супруг, в глазах которого тоже были слёзы. В разговоре с журналистами бабушка Кирилла рассказала, что её внук мечтал о семье и детях.
"Стиралку купили, детей собирались родить двоих, девочек хотели", — рассказала женщина сквозь горькие слёзы.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву. Также есть и другие фигуранты дела.
Кадр из видео Telegram / SHOT