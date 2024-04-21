"Эту боль не унять ничем": Брат зарезанного из-за парковки москвича обратился к родным убийцы

Двоюродный брат 24-летнего Кирилла, которого убили в московском Люблине из-за спора о парковке, почтил его память. Как сообщает SHOT, сегодня он пришёл к стихийному мемориалу, появившемуся около подъезда, где произошла ужасная трагедия. В разговоре с журналистами Никита плакал и едва сдерживал эмоции.

Двоюродный брат убитого Кирилла почтил его память на месте трагедии. Видео © Telegram / SHOT

По его словам, с двоюродным братом они росли вместе, Кирилл был очень добрым и отзывчивым человеком. Никита признался, что не может смириться с потерей близкого человека. Гибель брата молодой человек назвал большим горем и болью.

"Хотелось бы сказать, чтобы те люди, которые это сделали, чтобы их близкие испытывали те же самые чувства, которые испытываем мы все. Эту боль не унять ничем, никакое наказание в мире не способно вернуть человека", — сказал сквозь слёзы Никита.