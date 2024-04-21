"Эту боль не унять ничем": Брат зарезанного из-за парковки москвича обратился к родным убийцы
SHOT: Двоюродный брат убитого 24-летнего байкера посетил место его гибели
Двоюродный брат 24-летнего Кирилла, которого убили в московском Люблине из-за спора о парковке, почтил его память. Как сообщает SHOT, сегодня он пришёл к стихийному мемориалу, появившемуся около подъезда, где произошла ужасная трагедия. В разговоре с журналистами Никита плакал и едва сдерживал эмоции.
Двоюродный брат убитого Кирилла почтил его память на месте трагедии. Видео © Telegram / SHOT
По его словам, с двоюродным братом они росли вместе, Кирилл был очень добрым и отзывчивым человеком. Никита признался, что не может смириться с потерей близкого человека. Гибель брата молодой человек назвал большим горем и болью.
"Хотелось бы сказать, чтобы те люди, которые это сделали, чтобы их близкие испытывали те же самые чувства, которые испытываем мы все. Эту боль не унять ничем, никакое наказание в мире не способно вернуть человека", — сказал сквозь слёзы Никита.
А накануне к месту гибели Кирилла приходили родные и знакомые его убийцы. Собравшиеся заявили, что пребывают в шоке от произошедшего: никто до сих пор не может поверить, что Шахин Аббасов совершил убийство, так как все знали его исключительно с положительной стороны.
Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл Ковалёв сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец авто "Тойота-Камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву. К тому же есть и другие фигуранты дела.
Telegram / SHOT