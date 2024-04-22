Суд арестовал убийцу московского байкера на 2 месяца
Суд до 18 июня арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве московского байкера из-за замечания о парковке, сообщает из зала суда корреспондент Life.ru.
Обвиняемый в убийстве московского байкера Шахин Аббасов. Видео © Life.ru
Как уже сообщал Life.ru, 21-летний Аббасов во время судебного заседания выразил сожаление о содеянном и заявил, что не хотел, чтобы всё так произошло. Он просил о домашнем аресте, заявив, что скрываться не собирается.
Стоит отметить, что у суда собралась внушительная группа поддержки, состоящая из байкеров объединения "Мотомосква". Они включали патриотические песни и гимн России в ожидании ареста преступника.
Байкеры у суда, где принималось решение об аресте Шахина Аббасова. Видео © Life.ru
Напомним, что 17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученного повреждения мотоциклист скончался в больнице. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали спустя два дня в Ростовской области. Всего же в деле шесть фигурантов, им уже предъявлены обвинения.
Life.ru