Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 12:08

Суд арестовал убийцу московского байкера на 2 месяца

Суд до 18 июня арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве московского байкера из-за замечания о парковке, сообщает из зала суда корреспондент Life.ru.

Обвиняемый в убийстве московского байкера Шахин Аббасов. Видео © Life.ru

Как уже сообщал Life.ru, 21-летний Аббасов во время судебного заседания выразил сожаление о содеянном и заявил, что не хотел, чтобы всё так произошло. Он просил о домашнем аресте, заявив, что скрываться не собирается.

Стоит отметить, что у суда собралась внушительная группа поддержки, состоящая из байкеров объединения "Мотомосква". Они включали патриотические песни и гимн России в ожидании ареста преступника.

Байкеры у суда, где принималось решение об аресте Шахина Аббасова. Видео © Life.ru

Держалась руками за запёкшуюся кровь: Бабушка убитого 24-летнего москвича застыла на месте гибели внука
Держалась руками за запёкшуюся кровь: Бабушка убитого 24-летнего москвича застыла на месте гибели внука

Напомним, что 17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученного повреждения мотоциклист скончался в больнице. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали спустя два дня в Ростовской области. Всего же в деле шесть фигурантов, им уже предъявлены обвинения.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров