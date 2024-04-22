Шестерым задержанным после убийства байкера в Люблине предъявили обвинения

Задержанным по делу об убийстве парня из-за парковки в московском районе Люблино предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

"Шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарской предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", — уточнили в ведомстве и добавили, что намерены просить суд об аресте всех подозреваемых.