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22 апреля, 10:05

Шестерым задержанным после убийства байкера в Люблине предъявили обвинения

Шахин Аббасов на фоне семейных авто "Камри" и BMW. Фото © Telegram / SHOT

Шахин Аббасов на фоне семейных авто "Камри" и BMW. Фото © Telegram / SHOT

Задержанным по делу об убийстве парня из-за парковки в московском районе Люблино предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

"Шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарской предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", — уточнили в ведомстве и добавили, что намерены просить суд об аресте всех подозреваемых.

Вместе с Шахином Аббасовым задержаны его братья Шохрат (слева) и Иса Аббасовы. Они помогали ему скрыться. Фото © Столичный СК

Вместе с Шахином Аббасовым задержаны его братья Шохрат (слева) и Иса Аббасовы. Они помогали ему скрыться. Фото © Столичный СК

Напомним, что трагедия произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец "тойоты-камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Мажор пустился в бега, но спустя время его задержали в Ростовской области. Также задержаны его отец, друг и братья.

Богатый и дерзкий: Чем занимался в Москве нелегал Аббасов, зарезавший байкера за замечание
Богатый и дерзкий: Чем занимался в Москве нелегал Аббасов, зарезавший байкера за замечание
Андрей Бражников
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